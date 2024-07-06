Rakibimiz Hollanda! Muhtemel 11'ler

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde A Milli Takımımız, Hollanda ile karşılaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Dev müsabaka TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanacak.

Fransız hakem düdük çalacak

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

Milli takımda önemli eksikler

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, bu maçta forma giyemeyecek.

Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler