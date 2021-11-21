Rakamlarla Galatasaray Fenerbahçe derbisi

REKABETTEKİ 394'NCÜ RANDEVU

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Karşılaşmanın VAR Hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Mücadele Pazar günü 19'da başlayacak.

İki takım arasındaki kıyasıya rekabette şu ana kadar 393 maç oynandı.

Şu ana kadar mücadelelerde Fenerbahçe 146, Galatasaray ise 124 galibiyet aldı.

123 maç ise beraberlikle sonuçlandı