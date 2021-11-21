Rakamlarla Galatasaray Fenerbahçe derbisi
Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'de 129'uncu randevularına çıkıyor. İki takımın da ligteki durumları için kritik olan derbi karşılaşması pazar akşamı saat 19.00'da futbolseverleri erkan başına kilitleyecek.
REKABETTEKİ 394'NCÜ RANDEVU
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Karşılaşmanın VAR Hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
Mücadele Pazar günü 19'da başlayacak.
İki takım arasındaki kıyasıya rekabette şu ana kadar 393 maç oynandı.
Şu ana kadar mücadelelerde Fenerbahçe 146, Galatasaray ise 124 galibiyet aldı.
123 maç ise beraberlikle sonuçlandı
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Fenerbahçe oynanan 393 karşılaşmada 536 gol attı.
Galatasaray ise 489 golle karşılık verdi.
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İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı.
Fenerbahçe üst üste 11, Galatasaray ise 18 maç galip gelemedi.
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GALATSARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Derbi BeINSports 1'den naklen yayınlanacak.
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