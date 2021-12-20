AjansHaber.com.tr Dünya Rai Tayfunu'nunda ölü sayısı 375 oldu

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375 oldu

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısı 375'e yükseldi.

Hızı saatte 195 kilometreye kadar ulaşan tayfun nedeniyle 300 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ülkenin özellikle güney ve orta bölgelerinde etkili olan afet sonucu evler yıkıldı; yaşanan sellerden milyonlarca kişi etkilendi.

Filipinler polisi, can kaybının 375`e ulaştığını açıkladı.

Asker, polis, sahil güvenlik ve yangın söndürme ekiplerinin de aralarında bulunduğu binlerce personelin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı aktarıldı.

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