Rahmi Koç koronavirüse yakalandı!

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da 9 Ekim'de verdiği doğum günü partisinde nedeniyle koronavirüse yakalandı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Rahmi Koç şuanda Amerikan Hastanesi'nde gözetim altında.

Rahmi Koç, Bodrum'daki partisine davet ettiği kişilerden koronavirüs testi yaptırmasını istemişti. Test yaptırmayanları ise partiye kabul etmemişti. Rahmi Koç'un alınan tüm önlemlere rağmen nasıl koronavirüse yakalandığı merak konusu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Rahmi Koç'un dün hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurduğu belirtildi. Koronavirüs testi yapılan Koç pozitif çıktı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedbir amaçlı izlenmektedir" denildi.

RAHMİ KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rahmi M. Koç, 1930 yılında Koç Holding'in kurucusu ve sahibi Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un dört çocuğundan ikincisi olarak (Semahat Arsel-1928, Rahmi Koç-1930, Sevgi Gönül-1938, Suna Kıraç-1941) dünyaya geldi.

Rahmi Koç, ilköğretim eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Robert Kolej'e başladı. Buradan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim görmek için ABD'ye giden Rahmi Koç, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde okudu.