Raflarda Neler Değişiyor?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, denetim söyleminin bile cumartesi ve pazar günleri zincir market fiyatlarında düşüşe neden olduğuna işaret etti. Palandöken ayrıca, “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin hızla Meclis’ten geçmesi lazım” dedi.

Artan gıda fiyatları tüketicinin imkanlarını zorlamaya devam ediyor. Üreticiler artan hammadde, enerji ve diğer girdi maliyetlerini sebep gösterirken perakendeciler ise fiyatlardaki artışının enflasyondan kaynaklandığını söylüyor. Buradan hareketle Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz hafta perakende sektöründe “fahiş fiyat” ve etiket denetimlerine başladı. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı.

Denetim süreci ve sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Cumartesi ve pazar günü Market fiyatlarına bakın. Denetim söylemi bile fiyatların inmesine neden oluyor. Zincir marketler fiyatları indirdi, kampanyalar yaptı” dedi.

“Fiyat istikrarı sağlamak için geç değil”

Fiyat istikrarının sağlanması için hala geç olmadığını dile getiren Palandöken, “Bu adım perakende ticaretinde yeni bir yasal düzenleme. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin hızla Meclis’ten geçmesi lazım. Bu geciktikçe fiyat istikrarı bozuluyor. Piyasayı kontrol altında tutanlar rekabet ortamını bozuyor. Anlık olarak ihtiyaç oluşan ürünü tekellerinde topluyorlar” açıklamasında bulundu.



Perakende yasasıyla gelecek değişiklikler…

Palandöken, yeni perakende kanunu ile muhtemel değişim ve yeni uygulamaları şöyle sıraladı: