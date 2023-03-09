Radon gazı nedir? Radon gazı nasıl oluşur?

Radon gazı nedir?

Radon gazı, renksiz ve kokusuz bir radyoaktif gazdır. Radon, Radium elementinin radyoaktif bölünmesi sonucu ortaya çıkar.

Akciğer kanseri riskini arttırıyor

Solunum yoluyla yüksek seviyelerde radona maruz kalmanın akciğer hastalıklarına neden olduğu biliniyor. Uzun süreli maruz kalmalarda radon, akciğer kanserine yakalanma olasılığını artırıldığı söyleniyor.

Radon gazı nasıl ortaya çıkar?

Doğada kaya, toprak ve suda bulunan doğal uranyumun kurşuna dönüşümü sırasında ortaya çıkar. Topraktaki radon gazı, yukarı doğru hareket eder ve evlerin tabanlarındaki ya da duvarlarındaki çatlaklardan ve boşluklardan içeri sızar. Bu nedenle yer seviyesinden daha altta bulunan ortamlarda insan sağlığı için, iyi bir havalandırma sistemine ve radon gazı testine ihtiyaç duyuluyor.

Radon gazı ve deprem

Günümüzde radon gazı ölçümleri, depremlerin önceden belirlenmesi çalışmalarında en etkili ve en önemli metotlardan biri olarak kabul ediliyor.