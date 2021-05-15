Radikal Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı

İsrail, işgal altında tuttuğu bölgelerde masum sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Günlerdir artan şiddet eylemleri yerini savaş uçakları ile saldırılara bıraktı. Söz konusu saldırılarda 137 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi de yaralandı.

BM raporlarına göre yaklaşık 10 bin Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalırken, saldırılardan cesaret alan işgalci Yahudiler yeni bir provokasyona imza attı.

"MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN" ÇAĞRISI

Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'nın bahçesinde çıkan yangın sırasında toplanarak eğlence düzenleyen radikal Yahudiler, bu kez de bir 'baskın' için örgütlenmeye başladı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen radikal gruplar, Şavuot vesilesiyle 16 Mayıs Pazar ve 18 Mayıs Salı arasında Mescid-i Aksa'ya üç gün boyunca 'baskın' yapmayı planladıklarını açıkladı.