Rachid Ghezzal'den flaş itiraf!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında yarın Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk olacak.

Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş forması Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

Tek düşüncelerinin 3 puan almak olduğunu söyleyen Rachid Ghezzal, "Yarın çok zor bir mücadele olacak bunun bilincindeyiz. İyi durumda değiliz çünkü Konferans Ligi'ndeki son maçımıza Lugano'ya kaybettik. Bu mağlubiyeti bir şekilde telafi etmemiz gerekiyor. Bunun için yarın tek düşüncemiz 3 puan almak. Yarın ne yapıp edip mücadeleden 3 puanla ayrılıp, grupta iyi bir konuma gelmek istiyoruz" dedi.

"Kötü zeminler yerine suni çimde oynamayı tercih ederim"

Ghezzal, yarın suni çimde oynayacak olmalarıyla ilgili ise, "Bu çok olağan bir durum değil. Zaman zaman oynanabiliyor. Ama biz çok fazla denk gelmiyoruz. Ama ben oyuncu olarak bazen denk geldiğim çok kötü zeminler yerine suni zeminde oynamayı tercih ederim. Bizim uzun bir uçuşumuz oldu. Bu yüzden burada idman yapamadık. Bunlar futbolun içindeki küçük detaylar. Burada çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir oyun gösterip, iyi odaklanıp, iyi hazırlandığımız için de bu detayları göz önünde bulundurmadan kazanmak için sahada olacağız" değerlendirmesinde bulundu.