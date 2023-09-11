Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonunun film gibi hayat hikayesi!

ATV'nin ekran klasiği olan "Kim Milyoner Olmak İster" programında dün gece tarihi bir an yaşandı.

24 yaşındaki Rabia Birsen Güvercin isimli yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.

Aslen Konya'lı olan ve Ankara'da yaşayan Güvercin, 1 milyon TL değerindeki soruya doğru cevap vererek yarışmanın en büyük ödülünü almaya hak kazandı.

Protez kol kullandığı görülen yarışmacı, geçen yıl Kurban Bayramında babasının kasap dükkanında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını anlattı.

Sempatik tavırlarıyla herkesin beğenisini kazanan Güvercin, bir anlık dalgınlıkla kolunu kaptırdığını belirterek "Artık daha havalı bir kolum oldu" dedi ve izleyenleri gülümsetti.

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu olan Rabia Birsen Güvercin, kazandığı parayle ne yapacağını da açıkladı.

Yeni teknoloji ile üretilen bir el yaptırmak istediğini belirten Güvercin, "Bilek ampütasyonu olduğu için diğer kolumun aynısının tersini çeviriyorlar ve yumuşak silikon dokudan birebir aynısını yapıyorlar. Takıyorsunuz ve kimse hiçbir şey anlamıyor." diye konuştu.