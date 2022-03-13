Putin'in hastalığını açıkladılar!

Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ilgili İngiliz medyasından çarpıcı bir iddia geldi.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday, Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ani ve aşırı agresif kararlarının arkasında yatan neden ile ilgili bazı iddiaları bir araya getirdi.

Farklı istihbarat kaynaklarından bilgiler

İstihbarat kaynakları ve casuslar, Putin’in çok ciddi bir hastalıkla mücadele etmiş olabileceğini söyledi. Bu iddianın arkasında ise Five Eyes isimli bir istihbarat örgütünün üst düzey isimleri yer aldı. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD’den üst düzey istihbarat yetkililerinin olduğu topluluk, Putin’in savaş kararının psikolojik nedenlerine odaklanılması gerektiğini aktardı.

Kanser, parkinson ya da demans olabilir

Putin’in kanser, demans ya da parkinson hastalığıyla mücadele ettiği ve bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak için de steroid tedavisi gördüğü belirtildi. Fakat raporlarda, Putin’in hem son dönemde şişkin ve yorgun gözükmesi hem de kendisini ziyaret edenlerle sosyal mesafe kurallarını çok aşırı bir şekilde uygulamasının arkasında steroid tedavisi kaynaklı öfke ve şiddet patlamaları olduğu öne sürüldü.