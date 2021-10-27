Putin'in, Esed rejimine uygulanan yaptırımlar için İsrail'den yardım istediği belirtildi

Amerikan Axios sitesinde adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Putin'in Rusya'nın etkisini artırmak ve gelir elde etmek için Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşasındaki büyük projeleri almasını istediğini ifade etti.

Putin'in 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı görüşmede, Bennett'e bazı Rus şirketlerin ABD yaptırımlarından etkilenmek istemedikleri için Suriye'de iş yapmaktan korktuğunu dile getirdiği aktarıldı.

Görüşmede Putin'in Bennett'ten ABD'yi Esed rejimine yönelik yaptırımların bir kısmını hafifletmeye teşvik etmesi talebinde bulunduğu kaydedildi. Rusların, hâlihazırda ABD yaptırımları altında olması nedeniyle İran şirketlerinin büyük projeleri almasının önünü açtığı ve böylece İran'ın Suriye'deki etkisini artırdığını ileri sürdüğüne işaret edildi.

Haberde, Rusların İsrail'in İran'ın Suriye'deki kontrolünü zayıflatma konusundaki ilgisinin, Bennett hükümetini ABD yönetimini yaptırımları hafifletmeye zorlamaya teşvik edeceğini umduğuna dikkati çekildi.