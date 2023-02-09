Putin’den Türkiye talimatı: Rus ekiplerin sayısı arttırılsın!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye’de deprem sonrasında arama kurtarma çalışması yapan Rus ekiplerinin sayısının arttırılmasını istediği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Putin’in merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında binaların enkazında arama kurtarma çalışması yapan Rus grupların sayısının arttırılması için Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’a talimat verdiği belirtildi.

Rusya’dan Türkiye’ye bugün 50 kişilik bir ekibin ve 11 doktorun daha gönderildiği hatırlatılan açıklamada, böylece gönderilen Rus uzman sayısının 150’yi geçtiği aktarıldı.

Ekiplerin Kahramanmaraş’a kamp kurduğu ifade edilen açıklamada, enkazın incelenmesi ve kaldırılması için uzmanların iki gündür çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, “Acil durum bölgesinde tedavi, ameliyat ve yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu sahra hastanesi konuşlandırıldı. 40’tan fazla doktor tıbbi yardım sağlamaya hazır.” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Rusya’nın depremler sonrasında İskenderun Limanı'nda çıkan yangını söndürmek için gönderdiği Be-200 yangın söndürme uçağının, gün içerisinde devam eden yangının üzerine 60 ton su boşalttığı bildirilen açıklamada, bugün gönderilen yeni ekibi taşıyan uçağın Türkiye’ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.