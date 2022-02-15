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Putin'den gerilimi düşürecek açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile yaşanan kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, "Avrupa'da savaş istemiyoruz. Sınırda tatbikat yapan askerlerin bir kısmını bölgeden çekeceğiz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kremlin Sarayı'nda görüştü. 

Uzun masa yine sahnede

Görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da kabul edildiği ve dünya basınında sıkça tartışılan uzun masanın kullanılması dikkat çekti.

Özel statü talebi

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Putin, “Rusya’nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız” derken, "Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var" şeklinde konuştu. 

Gerilimi düşüren açıklama geldi

Bir kez daha savaş istemediği belirten Putin, Rusya'nın ABD ve NATO ile güven artırıcı önlemleri görüşmeye hazır olduğunu söylerken, tatbikat yapan askerlerin bir kısmının bölgeden çekileceğini aktardı.

 

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