Putin'den barış umutlarını söndüren açıklama!

Rus Ordusu'nun Kiev'den çekilmesinin ardından İstanbul'da gerçekleşen müzakeler ile barış umudunun yeniden doğabileceği gündeme gelmişti.

Buça'da ortaya çıkan görüntülerle uluslararası kamuoyundan büyük tepki alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den savaşa dair flaş bir açıklama geldi.

Açıklaması ile barış umutlarını söndüren Putin şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'yı izole etmek imkansız"

"Ukrayna'da askeri operasyon düzenleyerek Rusya'yı koruyoruz. Başka seçeneceğimiz yoktu. Dünyanın geri kalanından izole olma gibi bir planımız yok. Ukrayna'da başarılı olana kadar operasyonlara devam edeceğiz. Zaten Rusya'yı izole etmek de imkansız."

Ukrayna'yı soykırımla suçladı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Donbas'taki 'soykırım' artık tolere edilemez' sözlerine yer verdi. Ayrıca Putin bu 'özel askeri operasyonda' hedeflerine ulaşacakları konusunda hiçbir şüphelerinin olmadığını da dile getirdi.