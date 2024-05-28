Putin'den Avrupa'daki NATO ülkelerine uyarı!

Yeniden devlet başkanı seçildikten sonra üçüncü yurtdışı ziyaretini Özbekistan’a gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Putin, Ukrayna ordusu için savaşan çok sayıda yabancı paralı asker grubunun varlığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna’da paralı askerlerin olduğunu iyi biliyoruz. Bu yeni bir şey değil. Uzun süredir telsiz yayınlarında İngilizce, Fransızca veya Lehçe konuşmalar duyuyoruz. Uzun menzilli silahların kullanımına gelince, bunları kim kullanıyor veya muhafaza ediyor? Elbette paralı asker kılığında eğiticiler. Onlar orada ve kayıplar veriyoruz. Eğer oradalarsa, silahlı kuvvetlerimizin hedefi olacaklardır.

"Avrupa'daki NATO ülkeleri, neyle oynadıklarının farkında olmalıdır"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’ya teslim edilen silahlar ile Rus topraklarını da hedef alınabileceğine dair ifadelerine cevap veren Putin, "NATO Genel Sekreteri’nin açıklamalarını bilmiyorum. Norveç Başbakanı olduğu dönemde onla görüştük. Barents Denizi ve diğer sorunları çözdük ve o dönemde genel olarak hemfikirdik. Eğer o Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma ihtimalinden bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir.

Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır. Genellikle nüfus yoğunluğu çok yüksek, küçük topraklara sahip ülkeler olduklarını unutmamalıdırlar. Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemekten bahsetmeden önce bu faktörleri dikkate almalılar." ifadelerini kullandı.