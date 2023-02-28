Putin’den ABD’li ünlü oyuncuya dostluk nişanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li ünlü sinema oyuncusu Steven Seagal’i dostluk nişanı ile ödüllendirdi.

Putin’in imzaladığı karara göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD ve Japonya ile insani ilişkiler özel temsilcisi ve sinema oyuncusu Seagal’e “uluslararası kültürel ve insani işbirliğinin gelişmesine büyük katkısı” nedeniyle “dostluk nişanı” verilmesi uygun görüldü.

ABD’li sinema oyuncusu Seagal 2016’da Rus vatandaşlığı almıştı.

Steven Seagal kimdir?

Steven Frederic Seagal, Amerikalı dövüş sanatları ustası, oyuncu, şarkıcı, yazar, yapımcı ve yönetmen olarakta bilinmektedir.

1964 yılında Orange County Aikido Okulu'nun (Orange County Aiki Kai) kurucusu Usta Harry Kiyoshi Ishisaka'nın altında Aikido eğitimi almaya başlamıştır.

Kırmızı kuşak sahibi Segal, filmlerinde de çokça aikido sahnelerine yer vermiştir.