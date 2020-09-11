Putin, Vucic'ten özür diledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp televizyonunda yaptığı açıklamada, Rus lider Putin'in kendisinden özür dilediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da doğruladı.

Putin'in Vucic ile gün içinde yaptığı telefon görüşmesinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın sosyal medya paylaşımı için özür dilediğini söyledi.

Zaharova, Vucic'in geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Trump'ın karşısına oturtulmasıyla alay eden bir ileti paylaşmıştı.

İki ülke arasında diplomatik gerginliğe yol açan paylaşıma hem Sırbistan hem de Rusya içinden tepkiler gecikmedi.

Tepkiler üzerine Rus sözcü yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür dilemek zorunda kaldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da hafta başında telefonda görüştüğü Vucic'ten özür dilemişti.