Putin ve Scholz, Ukrayna’daki savaşı görüştü

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Scholz, telefon görüşmesinde, insani yönleriyle birlikte Ukrayna’daki durum ele alındı.

Putin, Ukrayna’daki "özel askeri operasyonun mantığını ve ana hedeflerini özetlerken", sivillerin güvenliği için alınan önlemlere de dikkat çekildi.

Ukrayna güvenlik güçlerinin Azovstal’da alıkoyduğu sivillerin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü temsilcilerinin katılımıyla tahliyesi ele alınırken Nazi ideolojisini savunan savaşçılar tarafından devam eden uluslararası insancıl hukuk normlarının ağır ihlallerine, insanlık dışı terör yöntemleri kullanmalarına işaret edildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler konusu da ele alınan görüşmede, bahsi geçen konularda görüşmelerin çeşitli kanallardan devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Almanya, "diplomatik çözümde" ısrar etti

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de Şansölye Scholz’un Putin ile 75 dakika süren telefon görüşmesinde, Ukrayna’da devam eden savaşı ve bu savaşın sona erdirilmesine ilişkin çabalarını görüştüğünü belirtti.

Hebestreit, “Şansölye, askeri durumun ciddiyeti ve Ukrayna'da, özellikle Mariupol'deki savaşın sonuçları göz önüne alındığında Rusya Devlet Başkanı'na mümkün olan en kısa sürede ateşkesin sağlanması, insani durumun iyileştirilmesi ve ihtilafta diplomatik çözümün bulunmasına ilişkin ilerleme sağlanmasında ısrar etti.” ifadesini kullandı.

Alman hükümet Sözcüsü, Scholz’un Nazizm’in Ukrayna'da yaygın olduğuna ilişkin suçlamaları da reddettiğini aktardı.

İki liderin, Rusya’nın açtığı savaş sebebiyle kritik olan küresel gıda durumunu da ele aldığını vurgulayan Hebestreit, Scholz’un Rusya’nın bu konuda özel bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlattığını kaydetti.