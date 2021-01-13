Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet!
Dağlık Karabağ konusundaki üçlü görüşme öncesi liderleri kapıda karşılayan Putin, genç kalan Paşinyan'ı beklerken Aliyev ile arasında ilginç bir diyalog geçti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Dağlık Karabağ konusundaki üçlü görüşme yapılmıştı.
PAŞİNYAN'I BEKLEDİLER
O zirvenin öncesine dair ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Görüşme öncesi liderleri kapıda karşılayan Putin, Aliyev ile geç kalan Paşinyan'ı beklemeye başladı.
"ORASI SOĞUK MU?"
Rus lider Putin, uzun süren sessizliğin ardından gelişigüzel bir konu açarak, "Orası (Azerbaycan) soğuk mu?" diye sordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, "Hayır, normal, 5-6 derece" cevabını verdi.
Dağlık Karabağ konusundaki görüşmeye genç kalan Paşinyan'ı beklerken Putin ve Aliyev ile arasında ilginç bir diyalog geçti— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 13, 2021
🔹Putin, uzun süren sessizliğin ardından konu açarak, "Orası (Azerbaycan) soğuk mu?" Aliyev ise, "Hayır, normal, 5-6 derece" dedi
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