Putin: Ukrayna, TürkAkım'ı havaya uçurmaya çalıştı



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir iddia daha geldi. Putin, Ukrayna'nın Türk Akım Boru Hattı'nı uçurmaya çalıştığını söyledi.

Putin, Kırım'daki saldırının arkasında da Ukrayna Özel Servisi'nin olduğunu söyledi.

Rusya'yı hedef alan terör saldırılarının sürmesi durumda daha sert yanıt vereceklerini açıklayan Putin, ''Tehdidin büyüklüğüne denk karşılık vereceğiz'' diye de açıklamada bulundu.