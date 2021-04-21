Putin: Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenler pişman olacak

Putin, başkent Moskova'da Manej Fuar Merkezi'nde kabine üyeleri ve Rus parlamento üyelerinin katıldığı Federal Meclis’te ülke meselelerine ve güvenliğine ilişkin konuşma yaptı.

Rusya’nın diğer ülkelerle iyi ilişkilerden yana olduğunu savunan Putin, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda ilişkilerimiz iyi olmayanlar da dahil, uluslararası toplumun tüm katılımcıları ile en hafif tabirle, iyi ilişkiler istiyoruz. Gerçekten köprüleri yakmak istemiyoruz. Fakat eğer kim bizim iyi niyetimizi kayıtsızlık ve zayıflık olarak algılarsa, nihayetinde kendisi köprüleri yakmaya ya da havaya uçurmaya niyetlenirse, o zaman Rusya’nın tepkisinin asimetrik, hızlı ve sert olacağını bilmelidir. Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar."

İlişkilerde "kırmızı çizgi" vurgusu

Rusya’nın "kırmızı çizgileri" olduğuna dikkati çeken Putin, "Herhangi bir karar verirken sabrımız, sorumluluğumuz, profesyonelliğimiz, özgüvenimiz, haklılığımız ve sağduyumuz yeteri kadar vardır. Ama umarım hiç kimse Rusya ile ilişkilerde kırmızı çizgiyi geçmeyi düşünmez. Bu çizginin nereden geçeceğini, her somut durumda biz belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belarus'taki durum

Belarus'ta kısa bir süre önce darbe girişiminin engellendiğini anımsatan Putin, "Bu tür korkunç eylemler bile Batı tarafından kınanmıyor. Kimse bunları fark etmiyor bile. Herkes, bir şey olmamış gibi hareket ediyor." dedi.

Rus ordusunun yeni silahları

Rus ordusunun iyileştirilmeye ve niteliksel olarak güçlendirilmeye devam ettiğini belirten Putin, ordunun yeni silahlarla donatıldığını anlattı. Putin, "2024 yılına kadar modern silah ve teçhizatın birliklerdeki payı yüzde 76'yı bulacak. Bu çok iyi bir gösterge." dedi.

Nükleer silaha sahip devletler arasında Rusya'nın nükleer üçleme payının bu yıl yüzde 88'i aşacağını belirten Putin, hipersonik başlığa sahip "Avangard" kıtalar arası füze ile "Peresvet" lazer sisteminin kullanıma hazır olduğunu söyledi.

"Kinjal" hipersonik füzeler ve "Kalibr" seyir füzeleriyle donatılan uçak ve gemi sayısının arttığına dikkati çeken Putin, Rusya'nın yeni nesil silahla ve nükleer silahların geliştirilmesinde lider olduğunu iddia etti.