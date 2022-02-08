Putin-Macron görüşmesindeki "sosyal mesafe" alay konusu oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında Moskova’da yapılan görüşme alay konusu oldu. Görüşmede kullanılan masa, sosyal medyanın diline düştü.
Rusya-Ukrayna geriliminin tırmandığı bir dönemde gerçekleştirilen Putin-Macron görüşmesinde soğuk rüzgarlar esti. Sosyal mesafe gerekçesiyle kullanılan büyük masa sosyal medyanın diline düştü.
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Görüşmeden basına yansıyan fotoğraflar, iki lider arasındaki gerilimi gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcıları Putin ve Macron'u, düelloya çıkan iki kovboya benzetti.
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Looney Tunes çizgi filmlerinden hatırladığımız devasa masa Doğu-Batı itifakı arasındaki uzaklığın sembolü gibiydi.
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Sosyal medya kullanıcıları, basına yansıyan görüntüleri montajlayarak esprili paylaşımlarla büyük etkileşim kazandı.
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