Putin: Kiev, devlet darbesinin esiri oldu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan'da yapılan "9 Mayıs Zafer Günü Geçit Töreni"nde konuştu.

Batı'nın Rusya'ya karşı savaş başlattığını belirten Putin, "Terörizmi yendik, bununla da baş edeceğiz." dedi.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kiev bir devlet darbesinin esiri oldu ve Batı’nın ellerinde bir koz, bir pazarlık objesi haline geldi.

Alman Nazi güçlerine karşı elde edilen ortak zafere SSCB halklarının her biri katkı sunmuştur, bunu her daim hatırlayacağız. Vatanımızın yazgısını belirleyen savaşlar her daim kutsal olmuştur, (Ukrayna’da sürdürülen) özel askeri operasyona katılanlarla gurur duyuyoruz, şu an bundan daha önemli olan başka bir şey yok.

Batı, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nda nasıl yenildiklerini unutuyor. Şimdi her yere Rusofobi yaymaya çalışıyor. Uluslararası terörizmi yendiğimiz gibi Donbass halkını da koruyacağız, kendi güvenliğimizi sağlayacağız."