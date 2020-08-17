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Putin ile Erdoğan, Suriye ve Libya'yı konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye ve Libya'daki durumu istişare etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Görüşmede özellikle Libya krizi üzerinde duruldu. Sürdürülebilir ateşkesin sağlanması ve Berlin Konferansı kararları ile BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı kararı uyarınca doğrudan müzakerelerin başlaması için çatışan tarafların gerçekçi adımlar atmaları gerektiğinin altı bir kez daha çizildi" dendi.

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