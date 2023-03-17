Putin için yakalama kararı çıkartıldı!

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi (UCM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'da savaş suçları işlediği iddiasıyla tutuklama emri çıkardı.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Putin'in söz konusu suçlardan bireysel olarak cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler var" denildi.

Mahkeme, Rusya Devlet Başkanlığındaki Maria Alekseyevna Lvova-Belova için de benzer iddialarla tutuklama emri çıkardı.

Rusya'dan ve. Ukrayna'dan açıklama

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Kararın bizim için önemi yok" denildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan ise, "Bu karar yalnızca bir başlangıç" açıklaması yapıldı.