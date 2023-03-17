AjansHaber.com.tr Dünya Putin için yakalama kararı çıkartıldı!

Putin için yakalama kararı çıkartıldı!

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkardı.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi (UCM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'da savaş suçları işlediği iddiasıyla tutuklama emri çıkardı.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Putin'in söz konusu suçlardan bireysel olarak cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler var" denildi.

Mahkeme, Rusya Devlet Başkanlığındaki Maria Alekseyevna Lvova-Belova için de benzer iddialarla tutuklama emri çıkardı.

Rusya'dan ve. Ukrayna'dan açıklama

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Kararın bizim için önemi yok" denildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan ise, "Bu karar yalnızca bir başlangıç" açıklaması yapıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Akar'dan Rusya-ABD gerginliğine ilişkin açıklama
Pentagon, Rus savaş uçağı ABD SİHA'sına çarptı!
Kardeş ülkeden Türkiye'ye dayanışma mesajı!
Rusya parlamentosundan itibar yasası!
Güneş'ten 30 kat büyük yıldız!
Türk Devletleri Teşkilatı, Beştepe'de başladı!
Somali'de ikisi asker 3 kişi idam edildi!