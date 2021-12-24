Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü.

Toplantıda güncel konularla ilgili 55 soruyu yanıtlayan Putin, Rusya'nın ABD ve NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı ilettiğini anımsattı.

Bu bağlamda, ABD tarafından olumlu yanıt aldıklarına dikkati çeken Putin, ABD ile güvenlik konusundaki müzakerelerin gelecek yılın başında yapılacağını söyledi.

Putin, söz konusu teklifleri ABD ve NATO ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) platformunda da istişare etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

"Doğalgaz sorununu Avrupalılar yarattı, bunu kendileri çözmeli"

Avrupa’daki yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle AB’yi suçlayan Putin, "Uzun vadeli sözleşmeleri yok etmemek gerektiğini söyledik. Avrupa Komisyonu ise bize piyasa ilişkilerine geçilmesi gerektiğini ve piyasanın bunu düzenleyeceğini söyledi. Piyasa da bunu metreküpün fiyatını 2 bin dolar olarak düzenledi" dedi.

Putin, Avrupalıların sebep olduğu doğalgaz sorunlarının yine Avrupalılar tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın gaz fiyatları konusunda yardıma hazır olduğunu belirten Putin, "Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar, onlara zamanında müdahale etsinler ve akıllı olduklarını düşünmesinler. Kendi kendilerine yarattıkları sorunları kendileri çözmeli. Biz yardıma hazırız ve bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Afganistan'da tüm etnik grupların yönetimde temsil edilmesi gerekiyor"

Afganistan meselesine değinen Putin, Rusya ve Afganistan ilişkilerinin "iyi" yönde gelişmesinden yana olduklarını belirtti.

Afgan halkına destek sağlanması gerektiğini vurgulayan Putin, "Bunu, öncelikle Afganistan'ın ekonomisi ile Afgan toplumuna zarar veren ülkelerin yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Sporun siyasallaştırılmasına karşıyız"

ABD dahil bazı ülkelerin, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nı diplomatik olarak boykot etme kararını değerlendiren Putin, "Bu karar kabul edilemez ve yanlıştır" dedi.

Vladimir Putin, sporun siyasallaştırılmasına her zaman karşı olduklarını vurguladı.

"Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü değil"

Sanatta özgürlükle ilgili değerlendirmede bulunan Putin, bu konuda özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı.

Putin, şunları kaydetti:

"Bu özgürlük, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir."