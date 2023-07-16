Putin: Henüz kullanmadık, gerekirse kullanırız

Putin ülkesinin misket bombasıyla saldırıya uğradığı takdirde misliyle karşılık verileceğini söyledi.

Rusya cumhurbaşkanı, Moskova'nın ülkeye karşı misket bombası kullanılması durumunda buna göre yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Rus televizyonuna verdiği röportajda Putin, "Tabii ki, bize karşı kullanılırlarsa, eylemleri yansıtma hakkımızı saklı tutarız." dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya yeni güvenlik yardımı paketi kapsamında 100'den fazla ülke tarafından yasaklanmış olan parça tesirli bomba olarak da bilinen misket bombası gönderme kararı sonrası Rus lider sessizliğini bozmuş oldu.

"Yeterli stok var, henüz kullanmadık"

Putin, çeşitli misket bombalarına sahip olan Rusya'nın henüz öldürücü silahlara başvurma ihtiyacı duymadığının altını çizdi.

Putin, “Rusya'nın elinde çeşitli tiplerde parça tesirli mühimmattan oluşan yeterli bir stok var. Şimdiye kadar onları kullanmadık. Daha önce de mühimmat sıkıntısı yaşamamıza rağmen kullanmamıza gerek yoktu” dedi.