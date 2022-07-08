Putin Batı'ya meydan okudu: Bizi yenmek istiyorlarsa bırakın denesinler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir kez daha batıya meydan okudu.

Rusya Parlamentosunun önde gelen isimlerine hitap eden Putin, "Ukrayna'da daha yeni başladık, Batı'nın bizi savaş alanında yenmek istediklerini duyuyoruz, bırakın denesinler" diye konuştu.

Putin, Batı'nın son Ukraynalı ölünceye kadar savaşmak istediğini çok kez duyduk. Bu Ukraynalılar için bir trajedi ama iş buraya gidiyor gibi görünüyor" dedi.

Barış müzakerelerini reddetmediklerini savunan Rusya lideri, "Savaş uzadıkça bizimle anlaşmaları da zorlaşır" diye konuştu.

Batı dünyasının diktatörlük gibi yönetildiğini öne süren Putin, yaptırımların etkisiz kaldığını savunarak, "Batı, Rusya'yı zaptetmeyi bir kez daha başaramadı" ifadelerini kullandı.

Putin, gıda krizinin de pandemi ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.