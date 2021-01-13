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Putin, Başkan Erdoğan'a bilgi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik Dağlık Karabağ görüşmesi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Kremlin'de Dağlık Karabağ'ı görüşmüştü. Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdi.

İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME VURGUSU

Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı.

PUTİN, ALİYEV VE PAŞİNYAN DAĞLIK KARABAĞ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Kremlin'de Dağlık Karabağ'ı görüşmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bölgede ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesi konusundaki adımlara ilişkin ortak bildiri imzaladık." demişti.

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