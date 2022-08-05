Putin: Avrupa, Türkiye'ye minnettar olmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı. İki lider görüşme öncesi kameraların karşısına geçerek kısa bir basın açıklaması yaptı.

Rus gazının Avrupa'ya ulaşması konusunda Türkiye'nin liderliğine dikkat çeken Putin, Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin de Suriye konusu olduğuna değinen Putin "Sayın Erdoğan ile Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durumun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sözlerine Suriye gündemi ile başladı. Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir" dedi.

Erdoğan, sözleşme feshi ile gündeme gelen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin zamanında bitirilmesinin önemine işaret etti.

İki lider ortak basın açıklamasının ardından baş başa görüşmeye geçti.