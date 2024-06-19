Putin, 24 yılın ardından Kuzey Kore'de

Son olarak 2000 yılında Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin, 24 yılın ardından tekrar Kuzey Kore'ye gitti.

Başkent Pyongyang'a giden Putin'i Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un havaalanında karşıladı.

Görüşmeler kapsamında iki ülke arasında Batı tarafından kontrol edilmeyen alternatif ticaret mekanizmalarının inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda anlaşmalar imzalanması hedefleniyor.

Çin 'olumlu' olarak değerlendirdi, ABD 'endişeli'

Çin, Putin'in Kuzey Kore'ye gitmesini "olumlu" olarak değerlendirdi.

Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin bölgede istikrar ve barışa katkı sunacağına dair beklentilerini Güney Kore'ye iletti.

ABD ise Rusya-Kuzey Kore ilişkisinden rahatsız. Pentagon'dan yapılan açıklamada Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine dair endişeler dile getirildi.

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'a gidecek.