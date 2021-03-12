PTT'den İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel pul ve zarf

PTT, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı" konulu tek değerli anma pulu ile varak uygulamalı ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 36x78 milimetre boyutunda hazırlanan anma pulunun bedeli 3 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfının bedeli ise 10 lira olarak belirlendi.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100'üncü yılı anısına hazırlanan ürünler bugün PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.

İLK GÜN DAMGASI KULLANILDI

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile bugün Ankara'da bulunan PTT Pul Müzesi'nde "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100.Yılı 12.03.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

İlk gün zarfı 6 ay içinde www.filateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde talep eden müşterilere posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.​​​​​​​