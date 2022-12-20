Psikiyatri doktoru kendini asarak intihar etti

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda, Dr. Kadir Coşkun (37) evinde kendini asarak intihar etmiş şekilde bulundu.

İzmir’in Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan Coşkun, eşinin şehir dışında olduğu sırada intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Coşkun’un cansız bedeniyle karşılaştı.

Uzman doktorun cenazesi otopsi için için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.