PSG'de sular durulmuyor! Mbappe depremi

PSG'de Mbappe bilmecesi devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sansayonel bir sözleşmeye imza atarak kariyerine PSG'de devam etme kararı alan Fransız yıldız için işler pek de yolunda gitmiyor gibi görünüyor. Mbappe, PSG yönetiminin kendisine verdiği sözleri tutmamasını gerekçe göstererek takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Fransız yıldız, avukatlarının da devreye girmesini talep ederek sözleşme feshini gündemine aldı.

Sahte hesaplarla saldırıya geçtiler

Fransız yayın kuruluşu Mediapart'ın yaptığı çalışmanın ardından Paris Saint Germain'in, Kylian Mbappe başta olmak üzere çok sayıda isim üzerinde baskı kurabilmek ve eleştirilere yanıt vermek için sahte sosyal medya hesapları açtığı ortaya çıktı.

İspanyol Marca gazetesinde yer alan haberde ise PSG yönetiminin, futbolcular ve başka kulüplerin yöneticilerini hedef aldığı iddia edildi.

PSG yalanladı

Paris Saint Germain yönetiminden bir isim RMC Sport'a yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Paris Saint Germain, birçok sosyal medya ajansıyla çalışan uluslararası bir markadır. Kulübün ve ortaklarımızın başarılarını tanıtmak ve kutlamak için sosyal medya kullanıyoruz. Kulüp olarak, herhangi bir kişiye zarar vermek için ajanslarla iletişim kurmadık." şeklinde konuştu.

Marca'dan olay iddia: Ayrılmak istiyor!

İspanya'dan Marca, Kylian Mbappe'nin PSG'den ayrılmak istediğini iddia etmişti. Takımda mutsuz olan yıldız futbolcu, görünüşe göre sözleşmesi yenilenirken kendisine verilen yetkilerin kağıt üzerinde kaldığını düşünüyor. PSG yönetiminin sözleşme yenilerken Mbappe'ye verdiği birçok sözü tutmadığı belirtilirken anlaşmanın açıklandığı gibi 2025'e kadar değil, 2024'e kadar olduğu belirtildi.

Bu yüzden ayrılmak isteyen Mbappe, kendisini uzun süredir isteyen Real Madrid'e gitmeyi amaçlıyor.

Fransızlar duyurdu: Sözleşmesini feshetmek istiyor

Fransa'dan L'Equipe gazetesi, Kylian Mbappe'nin PSG ile sözleşmesini feshetmek için avukatlarını devreye soktuğunu iddia etti. Haberde Mbappe'nin sosyal medya üzerinden yapılan saldırılardan rahatsız olduğu ve PSG yönetiminin sözleşme uzatma görüşmelerinde sözlerini tutmadığı gerekçesiyle rahatsız olduğu vurgulandı.