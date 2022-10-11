PSG'de Mbappe depremi!

Sezon başında ismi sık sık Real Madrid ile anılan ancak Fransız kulübü Paris Saint-Germain'de yoluna devam eden Kylian Mbappe'nin geleceği için olay bir iddia ortaya atıldı.

Sözleşme görüşmeleri

Geçtiğimiz sezon PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olmak üzereyken son anda yapılan inanılmaz teklif oyuncuyu ikna etmiş ve 2025 yılına kadar Fransız ekibinde kalmıştı. Yaşanan süreçte Mbappe'nin tercihinin Real Madrid'den yana olduğu ancak PSG tarafından önerilen yüksek teklifin oyuncunun aklını karıştıdığı haberleri gündeme gelmiş, iki kulübün başkanları da konu hakkında demeçler vermişti.

Başkanlar karşı karşıya geldi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mbappe'yi istediklerini açıkça ifade ederken, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi Mbappe'nin takımda kalacağına inandığını söylemişti. PSG ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Mbappe için Real Madrid Başkanı Florentino Perez son açıklamasında, "Zavallı Mbappe, muhtemelen Real Madrid'e gelmediği için şimdiden pişmanlık duymaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Dev kontrat

Yaşanan tartışmaların ardından takımda devam etmeye karar veren 23 yaşındaki oyuncunun Paris Saint Germain'den imza parası olarak 300 milyon euro aldığı belirtilirken Fransız oyuncuya aynı zamanda yıllık net 100 milyon euro maaş ödeneceği iddiaları gündeme gelmişti.

Neymar-Mbappe krizi

PSG'de yoluna devam eden Mbappe, bu sezonun ilk haftalarında takımın diğer yıldızı Neymar ile de bir sorun yaşadı. Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Montpellier'i 5-2'lik skorla mağlup eden Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe'nin Neymar ile yaşadığı anlaşmazlık maça damga vurdu. Kazanılan penaltıyı kimin kullanacağına yönelik tartışma yaşayan futbolcular için kulüp maçın sonrasında sorunun giderildiğini aktardı.

Ayrılık depremi

Marca'da yer alan habere göre Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasındaki ilişki tamamen kopma noktasına geldi. Fransız yıldız, Ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor.

Real Madrid yerine Liverpool

Haberin detaylarına göre Mbappe, küçüklüğünden beri hayalini kurduğu Real Madrid'e gitmek istiyor. Futbolcunun talebini bilen PSG ise Mbappe'nin gidişine sadece Liverpool için izin verebilir.