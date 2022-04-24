PSG, ligin bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Ligue 1'in zirvesindeki PSG, evinde Lens takımını ağırladı.

PSG, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 68. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Lens'te Corentin Jean 88. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skorda eşitliği sağladı: 1-1.

Konuk takımın oyuncusu Kevin Danso, 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu skorla puanını 78'e yükselten PSG, ligin bitmesine 4 hafta kala en yakın takipçisi Olimpik Marsilya ile puan farkını maç fazlasıyla 16'a çıkardı.

Sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden PSG, toplamda 10. şampiyonluğuna ulaştı. Böylelikle PSG, ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Saint-Etienne'i yakaladı.