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PSG Dünya Kupası arasına galibiyetle girdi!

Fransa Ligue 1'de oynanan maçta Paris Saint-Germain sahasında Auxerre'i konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Genç oyuncu Hugo Ekitike profesyonel kariyerindeki ilk golü kaydetti.

2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesinde sahasında Auxerre'i ağırlayan PSG, ilk yarıyı Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Carlos Soler, Achraf Hakimi, Renato Sanches ve Hugo Ekitike'nin golleriyle farka giden PSG, sahadan 5-0 galip ayrıldı. Son golü kaydeden Hugo Ekitike profesyonel kariyerindeki ilk golü de Auxerre'e karşı atmış oldu.

Lider PSG bu galibiyetle birlikte puanını 41'e çıkarırken, Auxerre ise 13 puanda kaldı.

PSG

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