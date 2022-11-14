PSG Dünya Kupası arasına galibiyetle girdi!

2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesinde sahasında Auxerre'i ağırlayan PSG, ilk yarıyı Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Carlos Soler, Achraf Hakimi, Renato Sanches ve Hugo Ekitike'nin golleriyle farka giden PSG, sahadan 5-0 galip ayrıldı. Son golü kaydeden Hugo Ekitike profesyonel kariyerindeki ilk golü de Auxerre'e karşı atmış oldu.

Lider PSG bu galibiyetle birlikte puanını 41'e çıkarırken, Auxerre ise 13 puanda kaldı.