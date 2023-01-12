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PSG Angers'i iki golle geçti!

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain, sahasında Angers'yi 2-0 yendi.

Ligue 1'in 18. haftasında lider PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Hugo Ekitike ve 62. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Bu sonuçla PSG, puanını 47'ye çıkardı. Angers ise 8 puanla son sırada kaldı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Olimpik Marsilya ise Troyes deplasmanında 2-0 kazandı. Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

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