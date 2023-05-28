AjansHaber.com.tr Gündem Provokatif seçim paylaşımlarına soruşturma!

Provokatif seçim paylaşımlarına soruşturma!

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatıldı.

Şu ana kadar tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paylaşımları yapan diğer hesapların kimlik tespiti için çalışmalara devam ediyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun gizli danışmanı kim?
Çileğin başkenti Giresun oldu!
Mavi vatanın muhafızı yerli motorla denize indi
Meteoroloji'den son dakika uyarı!
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı
Meclis'in en genç vekili kaydını yaptırdı
Murat Kurum, Çekmeköy'de açıklamalarda bulundu!