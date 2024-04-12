Protein Tozu – Takviye Tozları Zararlı mıdır?

Dünyada pek çok insan ve sporcu tarafından kullanılan Protein Tozu çok çeşitlidir. Sporcu ek besinleri (supplementleri) olarak da bilinen Protein Tozları grubun en önemli ve en çok kullanılan alt birimini oluşturur. Protein Tozu ne işe yarar, faydaları ya da zararları nelerdir? Yan etkileri var mıdır? Nasıl kullanılması gerekir? Protein tozu ile ilgili ayrıntılar haberimizin detayında.





Genellikle kişilerin günlük protein ihtiyaçlarına erişmelerinde kolaylık sağlaması açısından kullanılan protein tozu ve benzer türevdeki protein supplementleri, proteinlerin kas gelişimindeki etkisi yüzünden özellikle sporcular tarafından çokça tercih edilmektedirler. Protein Tozu bunun yanı sıra; kanser hastaları, kas kaybına sebebiyet veren çeşitli hastalıklar vb. durumlarda da hastaların beslenmelerine ek olarak destek vermesi açısından kullanılmaktadır. Protein, sadece kas yapımına yaradığını düşünebilir ama nerede ise hücre içerisinde gerçekleşen her olayda, proteinin parmağının olduğu bir gerçektir. Kanımızda bulunan hemoglobin proteini, oksijen taşımacılığında görev alırken; antikor denilen proteinler ise vücudumuzun savunma sisteminin temelini oluşturmaktadırlar. İnsülin hücrelerimize glikoz yani şeker alımını, keratin saç ve tırnak yapımızın oluşumunu, enzim adı verilen proteinler de hücre içi kimyasal reaksiyonların mükemmel bir hız ve doğrulukta gerçekleşmesini sağlarlar.



Whey Protein



Whey Protein Tozu grubunda akla ilk gelen ürün türüdür. Whey, Türkçede peyniraltı suyu tozu olarak da bilinmektedir. Peynir üretimi sırasında ortaya çıkan bu protein içeriği yüksek maddelerin, çeşitli kimyasal işlemlerinden geçirilerek saflaştırılarak konsantre edilir. Dünyada en çok kullanılan protein supplementi (Ek Besin) türü olarak bilinmektedir.

Protein Türleri

Yumurta Proteini



Doğada bulunan protein kaynaklarından biri olan tavuk yumurtası üretilen bir protein supplementi türüdür. Biyolojik açıdan bütün protein türlerinden birisi olarak bilinmektedir.



Kazein / Süt Proteini

İçerisinde özellikle tam yağlı İnek sütü bulunan ve diğer protein türlerinden, daha yavaş sindirilmesiyle ayrılan protein türüdür.



Soya Proteini



Soya içerisinde bulunan bir protein türüdür. Çeşitli kullanım alanı bulunsa da pek çok insanda alerjiye sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle özellikle üreticiler ve bu tür proteini ürünlerinde kullanan firmalar tarafından ürün kutularında içerikte bulunduğu konusunda uyarılar mesajları bulunmaktadır.

Protein Tozu ve Sağlığa Etkisi

Protein kendi başına her ne kadar sağlık açısından oldukça önemli bir yapıtaşı ve her insan vücudunun belirli miktarlarda ve çeşitlilikte ihtiyaç duyduğu bir madde olsa da, ek protein besinlerinin kullanımı konusunda büyük fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Bu konuda insan sağlığı üzerine yapılan araştırmalar sonrasında Protein Tozu aşırı miktarda olmadığı sürece, insan sağlığı üzerinde kullanımının büyük ölçüde tehlikeli olmadığı sonucuna varılmıştır.

Protein Tozu kullanımı insanlar üzerinde çok uzun süreli ve yüksek dozajlı aminoasit kullanımı, denenmediği için yan etkiler de henüz tam olarak bilinememektedir. Ancak çok uzun süreli ve yüksek dozajlı amino asit kullanımının, pek hoş sonuçlar doğurmayacağı, bu nedenle de herhangi bir olumsuz etki ile karşılaşmamak adına, amino asit alımını abartmamakta fayda vardır.

Protein Tozu Nasıl Kullanılır?

Günlük protein gereksinimi, vücut yapısı ile bazı özel durumlara göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, sağlıklı bir kişinin günlük gereksinimi kilogram başına 0,8-1,2 gram arasındadır. Hastalık durumlarında, çocuklarda ve büyüme çağlarındaki kişiler ile sporcularda bu oran artmaktadır. Protein ihtiyacı; egzersizin tipi, çalışma süresi ve yoğunluğu ile yapılan sporun özelliğine göre de değişiklik göstermektedir.







