Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi yaşamını yitirdi

Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.

BİRÇOK KURULUŞTA YÖNETİCİLİK VE BAŞKANLIK YAPTI

Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Türkiye'nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.

PROFİLO HAKKINDA

Profilo Dayanıklı Ev Aletleri ya da kısaca Profilo, 1976 yılında İstanbul'da kurulan beyaz eşya ve elektronik ürünleri üreticisi. BSH grubuna dahildir. Ünlü Yahudi asıllı Türk iş adamı Jak Kamhi tarafından kurulmuştur. 1995 yılından bu yana BSH bünyesi altında faaliyetlerine devam etmektedir. 1.200'ün üzerinde yetkili servis noktası mevcuttur. Beyaz eşya, ankastre cihazlar, elektrikli süpürgeler, klima cihazları, su ısıtıcıları ve küçük ev aletleri başlıca ürün ağını oluşturmaktadır.