Profilo AVM satıldı! Yerine konut yapılacak!

Artaş Grubu, 65 milyon dolar ile aldığı Profilo Alışveriş Merkezi’nin tam iki parselden oluşan 18 dönüm büyüklüğe sahip arazisine konut projesi yapmayı düşündüğü öğrenildi.



Profilo Alışveriş Merkezi, Artaş Grubu’nun bu sene aldığı ikinci büyük alışveriş merkezi oldu. Artaş, geçtiğimiz mart ayında Forum Trabzon Alışveriş Merkezi’ni 53 milyon euroya satın almıştı.

Borç içindeydi

Borçlarından dolayı zor günler geçiren Profilo AVM, 2014 yılında 150 milyon dolar bedelle satışa çıkarıldı ancak alıcı çıkmadı. AVM, daha sonra İş Bankası’na geçti. Banka, 2019 yılında alışveriş merkezini 425 milyon lira başlangıç bedeliyle satışa çıkardı ancak satış yine gerçekleşmedi.