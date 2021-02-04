Prof. Melih Bulu olayların büyümesinin nedenini açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendiren Prof. Dr. Melih Bulu, "Burada olayların bu kadar ilerlemesinin bir sebebi de dıştan bu işi provoke etmek isteyen güç unsurlarının devreye girmesi" iddiasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar alevlenirken siyasi çevrelerden sert tepkiler geliyor. Eylem yapan öğrenciler 'terörist' suçlamasıyla gözaltına alınıp mahkemede serbest bırakılıyor. Kendisine karşı başlatılan olayları değerlendiren Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi'nde demokrasi ve eleştiri kültürünün bulunduğunu belirterek "Bunlar bilimin gelişmesi için olmazsa olmazlar arasında. Bu kapsamda ben insanların kendisini ifade edeceğini, zaman içinde uzlaşma noktasına geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Dıştan bu işi provoke etmek isteyen güç unsurları..."

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'a konuşan Prof. Dr. Melih Bulu, "Burada, olayların bu kadar ilerlemesinin bir sebebi de dıştan bu işi provoke etmek isteyen güç unsurlarının devreye girmesi. Sorun biraz da bunlarla ilgili diye düşünüyorum. Zaman içinde bu hallolacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Boğaziçi’ni ilk 100’e sokmak için elimden geleni yapacağım"

Kendisine yönelik istifa çağrılarını da değinen Prof. Bulu, "Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum, dört sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi’ni de ilk 100’e sokmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.