Prof. Dr. Ünal: Aşı 6 ay bile koruyuculuk sağlasa salgını durdurabiliriz

Koronavirüs aşısının ilk dozları Hacettepe'de sağlık çalışanlarına yapıldı. Virüs aşısının etkinliğinin bir ay sonra görülmesi bekleniyor.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova, Koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"ÇALIŞMAYA DESTEK OLACAK 25 MERKEZ BELİRLENDİ"

Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye'nin ilk aşı denemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bunların faz 3'lerinin yürütülmesine izin verildi ve daha başka müracaatlar da var. Bunlar da değerlendirilecek gerekirse destek olunacak. Aşı denemeleri gönüllü bazında ve kurallarına göre yapılmak kaydıyla, yani aynı anda Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de, Brezilya'da, Şili'de, Endonezya'da çalışılırken çok benzer o ülkelerin kabul ettiği üniversal kurallar çerçevesinde ve gönüllü bazında yapılarak ve tedbir alınarak yapılan çalışmalardır. Orada yapılan çalışmalardan burdakinin bir farkı olamaz. O nedenle Sağlık Bakanlığımız da onaylayınca, bu arada çalışmaya destek olacak 25 merkez belirlendi ve hevesli olan arkadaşlarımızdan" dedi.

"3 AYDAN DAHA FAZLA BİR ZAMANDIR BU İŞE HAZIRLANIYORUZ"

Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra Hacettepe ilk olmak üzere kademe kademe bu 25 merkeze yayınlanacağını ve ülke çapında faz 3 çalışmasının gerçekleştirileceğini aktarak Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu bitirince başka bir aşı gelecek onu bitirince başka bir aşı gelecek. Biz de böylece insanlığa hizmet edeceğiz. Dünyanın kasıp kavuran bu hastalığa karşı düzgün bir aşı geliştirilme kaygısına destek olacağız hep beraber. Her merkezin de sorumlu hocası, hekimi vardır. Biz 3 aydan daha fazla bir zamandır bu işe bilimsel olarak, etik olarak, uygulanabilirlik olarak hazırlanıyoruz. Hacettepe'nin öncülük etmesinden hepimiz mutluyuz, gurur duyuyoruz. Hacettepe sağlık açısından önde olan bir üniversitedir. Enstitümüzde geliştirilen ayrıca bir yerli aşımızda vardır hayvan çalışmaları basamağına başlamak üzere. İnşallah ordan da iyi sonuç alırız."

Prof. Dr. Murat Akova da konuyla ilgili "Faz 3 aşı çalışmasından şunu anlıyoruz, bu artık ruhsatlanma öncesinde yani artık toplumda yaygın kullanım izni verilmesi öncesindeki son aşama.Eğer elinizdeki ürün bu aşamada bilimsel olarak başarılı olduğu gösterilirse bundan sonraki aşamada ruhsatlanır ve toplumda yaygın olarak kullanılmaya başlar. Bizim şuanda yapmış olduğumuz çalışma bu. Kullandığımız aşı inaktive bir virüs aşısı" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE GENELİNDE 13 BİN KİŞİYE AŞI YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Akova sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şuanda dünyada bu aşamada yani faz 3 çalışmasında denenen 9 tane aşı var. Bu aşılarda 4 tanesi inaktive aşı dediğimiz, bu bizim kullandığımız aşıya benzer bir aşı. Onun dışında değişik yöntemlerle kullanılan aşılar var. Biz Türkiye'de 25 merkezde sürdüreceğiz, ilk Hacettepe'de başladık. 13 bin kişiyi hedefliyoruz, çalışmaya almayı ve sonuç üretmeyi. 13 bin kişinin ilk aşamada 1200 kişisi hastalık açısından ön planda ve en yüksek riskli grubu teşkil eden sağlık personelinden olacak. Sağlık personeli, en yüksek risk altında olan grup. 1200 kişiyi ikiye böleceğiz, kör ya da maskeli olacak. Bir gruba aşı diğer yarısına boş aşı vereceğiz. Çünkü gerçek anlamda molekülün etkili olup olmadığını gösterebilmenin yolu bu. Gerçekten bizim aşı yaptığımız grupta hastalığa karşı koruma gösterecek olursak bu aşının etkin olduğunu göstermiş olacağız."

"GÜNLÜK OLARAK KONTROL EDİLECEKLER"

1200 kişilik sağlık grubunu yandan aşılarken belli bir aşamadan sonra bir yandan da diğer gönüllülere açacaklarını söyleyen Akova, "Aşı alan gönüllüleri de izlemeye devam edeceğiz. Belli sayıda hastalık ortaya çıkacak olursa o zaman bizim ayrı bir denetleme grubumuz var bizden bağımsız, bilim adamlarından oluşan. Onlar bu hastalık ortaya çıkan grupta kime gerçek aşı yapılmış kime boş aşı yapılmış ona bakacaklar. Eğer aşı yapılan grupta hastalık daha azsa ya da hiç hastalık belirmemişse o zaman aşının etkili olduğunu bir ara karar olarak oluşturacağız. O zaman boş aşı alanlara da önereceğiz. Aşı yapıldıktan sonra bu kişiler kontrol edilecek, bizim kontrol süremiz 210 gün. Kanlarında antikor var mı, T hücre var mı bakacağız, yan etki var mı bakacağız. Günlük olarak ellerindeki karta bir bulgu var mı işleyecekler, herhangi bir durum hissettiklerinde bizimle temas kuracaklar" dedi.

"BU TAMAMEN GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI BİR ÇALIŞMA"

Bu işin tamamıyla gönüllük esasına dayandığını belirten Akova, "Biz bu kişilere bilgilendirilmiş metni veriyoruz ve okutuyoruz. Riskleri, yararları, zararları gördükleri bir metin. Onun altına imza atıyorlar. Bu imzalı metin alındıktan sonra bunu yapıyoruz. Bu klinik bir çalışma. Bu çalışmanın sonuçları bizi yönlendirecek. Eski çalışmalara baktığımız zaman o çalışmalarda elde edilen sonuçların bize umut verdiğini görüyoruz. Umarım ki o umudumuz bu çalışmanın sonunda da doğrulanır ve etkili bir aşı elimizde olur." şeklinde konuştu.

AŞI DENEMESİ KİMLERE YAPILABİLİYOR?

Akova, aşının kimlere yapılabildiği sorusuna, "18-60 yaş arası kişilere yapılabiliyor, daha önce COVID geçirmemiş olmanız gerekiyor, hamile olunmaması lazım. Hacettepe Aşı Merkezi ve diğer merkezlere başvurulacak" şeklinde yanıt verdi.

Aşının yan etkilerinin belirlenmesi için çalışma yapıldığını belirten Akova, "

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Aşı 6 ay bile koruyuculuk sağlasa salgını durdurabiliriz" diye konuştu.