Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan koronavirüse yakalandı!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını aktardı.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kovid-19 virüsüne yakalandığını aktardı.
Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Depremin verdiği gerginlik, aşırı yorgunluk, bağışıklığımı düşürmüş olmalı. Bugün Kadıköy’de elim ayağım tutmadı, kemiklerim donarcasına üşümeye, başladı, ateş 37,5. Florance Neihtengale acile kaldırıldım. Covit olmuşum. Vitamin ile parol serumu verildi. Bir hafta uzaktayım.
Depremin verdiği gerginlik, aşırı yorgunluk, bağışıklığımı düşürmüş olmalı. Bugün Kadıköy’de elim ayağım tutmadı, kemiklerim donarcasına üşümeye, başladı, ateş 37,5. Florance Neihtengale acile kaldırıldım. Covit olmuşum. Vitamin ile parol serumu verildi. Bir hafta uzaktayım.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) March 23, 2023
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