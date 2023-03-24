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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan koronavirüse yakalandı!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını aktardı.

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