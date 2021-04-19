Prof. Dr. İsmail Balık: Aşı yaptırmayana ceza uygulansın

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, son günlerde kamuoyunda tartışılan aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişilerle ilgili , “Bir yıldan beri ölümleri gören bir kişi olarak açıkçası ben de aşı yaptırmayanlara bir şekilde müeyyide uygulanması taraftarıyım. Kişi bir anlamda başkalarının ölümüne davetiye çıkarmış oluyor. Siz nasıl başka birini öldürene taammüden öldürene ceza veriyorsanız aşı olmayan da öyle” dedi.

Koronavirüs vakalarındaki son durumu değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık çarpıcı açıklamalarda bulundu. Balık, aşı yaptırmayanlara ceza uygulanması gerektiğini söyledi. Balık şöyle konuştu:

“Özellikle son zamanlarda varyantın da etkisiyle ölüm yaşı. Yoğun bakım yaşı gerilemeye başladı. Artık genç vakaları da yoğun bakımlarda, entübe odalarında daha fazla görmeye başladık. Otuzlu- kırklı yaşlardakiler şu anda yoğun bakımlarda. Doluluğu oluşturan en önemli faktörlerden biri bu varyantın nedeniyle yaşın geri çekilmesi. Dolayısıyla ben gencim, benim yaşım genç bana bir şey olmaz, benim riskim düşüktür algısıyla aşıdan kaçmak, aşı reddi yapmak son derece hatalı bir davranıştır. Yeni yapılan bir çalışmada hastalığı hafif geçirenlerde bile covid sonrası yüzde 30 civarında bir takım sekelin olduğu ortaya çıktı. Kalpte, beyinde, işitmede kokuda, tatta, bağırsaklarda, karaciğerde birçok organda kalıcı sekellerin olduğu görüldü. Hastalığı hatta belirtisiz geçirenlerde bile kalıcı sekel yapabildiği görüldü. Ben 30 yıldır enfeksiyon hastalıkları ile uğraşan birisi olarak şunu söyleyebilirim bu kadar bela, bu kadar sorunlu, bu kadar yaygın olmasının yanında üstelik bu kadar sekel bırakan, ölüme neden olan başka bir enfeksiyon hastalığı, başka bir salgın tarihteki salgınlarla karşılaştırdığımızda görülmedi.

'TAAMMÜDEN ÖLDÜRMEK GİBİ'

Böyle bir vahim tablo varken ve elimizde bizim çok güçlü bir aşımız varken aşı ile ilgili söylenen bir takım yan etkilerin ortaya çıktığı münferit olaylar bile asla bizim aşıdan kaçmamıza sebep olmamalı. Aşının ne kadar güvenli olduğunu hep söyledik. Şu an 1 milyar kişi dünyada aşılandı. Aşının güvenliğiyle ilgili bu noktadan sonra kafamızda sorunun kalmaması gerekiyor. Açıkçası elimizde bu kadar güçlü bir silah varken her gün bizzat bir yıldan beri ölümleri gören ağır vakalarla uğraşan kişi olarak ben de aşı yaptırmayanlara bir şekilde müeyyide uygulanmasını taraftarıyım. Hıfzıssıhha Yasası da buna izin veriyor. Aşı olmayan kişi bir anlamda başkalarının ölümüne davetiye çıkarmış oluyor. Ölümüne

sebebiyet vermiş oluyor. Siz nasıl başka birini öldürene, taammüden öldürene ceza veriyorsanız aşı olmayan da öyle. Aşı olmayan bir kimse sosyal hareketlilik içindeyse hastalığı alıp başkasına bulaşma ihtimali çok daha fazladır. Bunun bir müeyyidesi olması gerekir. Eğer sert müeyyide olmazsa sosyal haklardan kısıtlandırılabilirler. Toplu taşımaya bilmeleri engellenebilir. Buna benzer bir takım cezai müeyyideleri Meclisimizde tartışmaları gerekiyor. Bir kesim ikna edelim bir kesim de ceza verelim diyor ama biz bir yıldır ikna için elimizden geleni yaptık.”