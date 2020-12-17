Prof. Dr. İbrahim Benter, koronavirüs ilacının bulunduğunu açıkladı

Benter, "Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek. Koronanın tedavisi bulunmuştur ve pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum" dedi.

Koronavirüs aşısıyla ilgili Almanya'da yaşayan Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin yaptığı keşif tüm dünya büyük umut vermişti. Aşıda dünyanın takdirini kazanan çalışmaların ardından bir güzel haber de koronavirüs ilacından geldi.

İLK KORONA İLACI ÜRETİLDİ

Türk bilim insanları önce aşıyı buldu, ardından test geliştirdi, şimdi de korona ilacını buldu. Bu kapsamda Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla Formycon şirketi ilk korona ilacını üretti.

"KOVİD-19'UN TEDAVİSİ BULUNMUŞTUR"

İlaçla ilgili Kanal D Haber'e konuşan Prof. Dr. İbrahim Benter, "Kovid-19'un tedavisi bulunmuştur." açıklamasını yaptı.

Benter, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak.

"İLAÇ PANDEMİNİN SONUNU GETİRECEK"

Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz. Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç. Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şuan da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum."

İLAÇ KORONAVİRÜSÜN GELİŞ KAPILARINI KAPATIYOR

Geliştirilen ilaç, hücrelerin bu virüsle enfekte olmasını tamamen engelliyor ve virüsün vücuda girmek için kullandığı ACE2 reseptörlerini kullanıyor. İlaç tam olarak koronavirüslere etkin bir şekilde bağlanan ACE2 antikor füzyon proteininin geldiği yerde etkili oluyor. Bir anlamda koronavirüsün geliş kapılarını kapatıyor. İlacın, virüsün mutasyonlara uğramış haline karşı da etkili olduğu açıklandı. Formycon'un CEO'su Carsten Brockmeyer, yaptığı açıklamada, artık hastaneye kaldırılan insanların bir tedavi seçeneğine daha sahip olduklarını açıklamıştı.

"GELECEKTEKİ KORONAVİRÜS SALGINLARI BU ŞEKİLDE ÖNLENECEK"

Brockmeyer, ilacın bu aşamada çözüm olduğunu belirterek, "Antikorlar, SARS CoV-2 virüsünün yüzeyindeki çok özel bölgelere yöneliyor. Ancak bunları etkisiz hale getirmek için virüsün küçük bir mutasyonu yetiyor. Bu ilaçla, virüsün hücrelere nüfuz etmek için kullandığı giriş kapısını bloke ediyoruz. Bu da mutasyonlara karşı maksimum koruma sağlıyor. Gelecekteki koronavirüs salgınları bu şekilde önlenecek" diye konuşmuştu.

EN ERKEN TARİH 2022

İlacı geliştiren şirket, ABD ilaç onay merkezi ve Avrupa Birliği onay merkezi ile temasa geçtiklerini ve hızlı onay için sürecin yürütüldüğünü açıkladı. Ancak en hızlı onay bile ilacı ancak 2022 başlarında piyasaya sürebileceklerini gösteriyor.

İBRAHİM BENTER KİMDİR?

Prof. Dr. İbrahim F. Benter 1962 yılında Lefkoşa'da doğdu. Türk Maarif Kolejinde okuyan Prof. Dr. İbrahim Benter, 1980-2000 yıllarında ABD'de bulundu. 1985'de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun oldu. New York Tıp Fakültesi'nde okudu ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1991'de doktora aldı. Cleveland Clinic Foundation da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Hipertansiyon Araştırma Bölümünde araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. İbrahim Benter, 1994'da Memphis de Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve Göz Fakültesi'nde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı.

Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı. En önemli buluşu olan angiotensin-(1-7) diye bilinen bir hormon kanser, hipertansiyon ve kalp hastalıkları için deneniyor. 2001-2012'de Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim dalında Profesor, bölüm başkanı ve bircok idari makamlarda çalıştı. Eylül 2012'den beri Oxford Üniversitesinde çalışıyor. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la çalıştı. Araştırma konusu hipertansiyon ve şeker hastalarında kalp ve damar problemlerinin tedavisidir.

VAKIF ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALDI

Amerika'da ve Kuveyt'te birçok vakıflarda aktif görevler aldı. 1996 da New York'ta talebe iken Amerika Kıbrıs Türk Talebeler Derneğini kurdu ve Amerika'nın birçok yerinde öğrenim gören Kıbrıslı talebelerle irtibat kurarak Kıbrıs davasına faydalı olacak birçok faaliyetler yaptı. Bulunduğu değişik yerlerde özellikle gençlere yönelik İslami, Hristiyan ve Musevi kuruluşlarla çalışmalar düzenledi. Gençleri esrar vb. kötü alışkanlıklardan kurtaracak ve eğitim konularında yardımcı olacak faaliyetler düzenledi. Memphis şehrinde bir vakıf kurdu ve o bölgedeki insanlara hizmet verecek bir okul ve spor merkezi kurdu. Özellikle fakirlere sağlık konularında yardımcı olacak programlar düzenledi. Yaz programları düzenleyerek fakir bölgelerdeki lise talebelerinin yazları üniversitede araştırma laboratuvarlarında çalışarak hem para kazanmalarını ve hem de fen eğitimi alarak kaliteli üniversitelere girmelerini sağladı. Ortadoğu ve Afrika dahil birçok ülkede fakirlere yardım programları geliştirdi.