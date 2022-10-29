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Prof. Dr. Erol Manisalı hayatını kaybetti!

Gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Manisalı, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti.

Uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinde uzmanlaşan Manisalı'nın, 40'ın üzerinde kitabı bulunuyor.

 

 

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