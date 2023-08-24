Prigojin,Wagner isyanından tam 60 gün sonra öldü!

Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi. Tver’de düşen uçak “MNT-Aero” adlı şirkete ait olduğu öğrenildi. Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.

Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi.

TASS’ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Prigojin’in Tver’de düşen özel jette bulunduğu belirtildi.

Düşen uçak “MNT-Aero” adlı şirkete ait

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver’de düşen uçağın “MNT-Aero” adlı şirkete ait olduğunu, kazanın nedenlerine ilişkin soruşturmanın, kurulan özel bir komisyon tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Rosaviatsiya’dan yapılan yazılı açıklamada, Tver’de 10 kişinin öldüğü özel jet kazasının nedenlerini soruşturmak için özel bir komisyonun kurulduğu belirtildi.

Düşen Embraer 135 tipi özel jetin MNT-Aero” adlı taşımacılık şirketine ait olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Rus haber ajansı RİA Novosti’nin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, uçağın enkazında 8 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Rus ordusu düşürmüş olabilir

Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçakta Prigojin’in yardımcısı Dmitry Utkin’in de bulunduğu ve uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.

İsyandan tam 60 gün sonra öldü

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin, 24 Haziran'da başlattığı isyandan tam 60 gün sonra öldü.

Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?

Dmitry Utkin, Wagner'in Prigojin dışındaki en tanınmış figürlerinden biri olarak biliniyor.

Valery Chekalov, Rus Telegram kanalı Signal'a göre Chekalov, Prigojin'in Wagner'deki yardımcısıydı ve grubun güvenlik hizmetinden sorumluydu.

Yevgeny Makaryan, Wagner'de bir savaşçıydı ve bazı Rus kaynakları Prigojin'in koruması olduğunu öne sürüyordu.

Alexander Totmin, Wagner'de bir savaşçıydı ve aynı zamanda Prigojin'in korumalarından biri olduğu tahmin ediliyordu.

Prigojin Saint Petersburg'da anıldı

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde bulunan Wagner merkezi önünde vatandaşlar, Tver'de düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ve 10 kişinin anısına mum yaktı, çiçek bıraktı.

Rusya'dan açıklama geldi mi?

Prigojin, Haziran ayında Rus yönetimine karşı silahlı isyan düzenlemiş, ayaklanma bir gün içinde çözüme kavuşmuştu. Prigojin'in hayatını kaybetmesinin ardından Kremlin'den veya Rusya Savunma Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi.