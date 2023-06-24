Prigojin'den geri adım! Wagner güçleri çekiliyor!
Moskova'ya harekete geçen Wagner güçleri, konvoylarını geri çekerek saha kamplarına dönme kararı aldı.
Rusya yönetimi ile fikir ayrılığına düşen paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin Moskova'ya yürüme kararı vermişti.
Belarus Lideri Lukaşenko'nun arabulucuğu sonrası kararını değiştiren Prigojin, Moskova yürüyüşünü durdurarak geri çekildi.
Wagner'in kurucusu Prigojin, "Taraflardan birinin Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz." dedi.
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